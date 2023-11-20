Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Papua, Ganjar Sepakat Bangun Kemudahan Akses Pendidikan hingga Lapangan Kerja

Arif Budianto , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |19:31 WIB
Kunjungi Papua, Ganjar Sepakat Bangun Kemudahan Akses Pendidikan hingga Lapangan Kerja
Ganjar saat kunjungi Papua. (Ist)
A
A
A

 

SORONG - Capres dari Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan masyarakat Sorong Raya, Papua Barat Daya, Senin (20/11/2023). Dia bersama masyarakat setempat bersepakat, ke depan akan membawa Papua ke arah yang lebih baik.

Ganjar tiba di Kompleks Kokoda Kilometer (Km) 8, Kota Sorong, dengan disambut masyarakat dari Inanwatan, Matemani, Kais, dan Kokoda (Imekko), Kota Sorong. Kunjungannya itu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.

Menurut Ganjar, Papua adalah bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. Sehingga harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan ke depan.

"Kami sudah banyak mendengarkan cerita, kami hadir di sini untuk melihat sendiri. Kami hadir di sini untuk bersentuhan dengan bapak-ibu langsung. Kami hadir di sini untuk membuka telinga kami, mata kami termasuk telinga dan mata hati kami untuk melihat kondisi yang ada," ujarnya.

Ia bersepakat dengan masyarakat tentang hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan di Papua. Di antaranya penuntasan rumah tidak layak huni (RTLH), kemudahan dan infrastruktur pendidikan, hingga lapangan kerja.

"Kami tadi banyak mendapatkan masukan tentu kami akan komunikasikan dengan jejaring yang ada. Beberapa di antaranya adalah rumah tidak layak huni dan pendidikan, beberapa di antaranya sudah bisa lulus tapi belum bisa bekerja. Ini butuh pelatihan, dan kedua ini problem sekolah. Beliau menyampaikan apakah bapak bisa tolong ya insya Allah akan bantu," tutur Ganjar.

Dalam kesempatan itu, Ganjar memuji kerukunan beragama yang berada di Sorong. Umat Islam, Kristen, dan agama lainnya hidup berdampingan dalam bingkai keberagaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Luar biasa yang ada di sini. Tentu ini sesuatu yang real, kita melihat sendiri, mendengarkan sendiri, merasakan sendiri. Saya kira inilah yang mesti mendapatkan prioritas pertama," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
