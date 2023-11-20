TPD Yogyakarta Siap Menangkan Ganjar-Mahfud MD 1 Putaran

YOGYAKARTA - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Yogyakarta optimis akan memenangkan Pilpres 2024 hanya dalam satu putaran. Berbagai persiapan pun telah dilakukan untuk mewujudkan target tersebut.

Ketua DPC Partai Perindo Kota Yogyakarta Radius Simbolon mengatakan, TPD Ganjar-Mahfud siap tempur menangkan paslon bernomor urut tiga tersebut.

"Kami siap dan yakin pasangan Ganjar-Mahfud bisa menang satu putaran. Kami tim pemenangan yang ada di Yogyakarta pun sudah siap bekerja untuk memenangkan keduanya," katanya di sela-sela acara penandatanganan kesepakatan kerja sama di Kantor DPW Perindo DIY, Kota Yogyakarta, Senin (20/11/2023).

Radius mengatakan, pihaknya bersama partai pengusung telah menyusun strategi khusus dalam pelaksanaan kampanye mendatang.

Ia menyebut, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menargetkan 70 persen suara.

"Target kita di Kota Yogyakarta 70 persen. Jadi bersama teman-teman koalisi. Kita optimis hal itu tercapai," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)