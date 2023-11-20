Minimarket di Kawasan Wisata Lembang Terbakar, Ini Kronologisnya

CIMAHI - Sebuab minimarket di Jalan Tangkuban Parahu, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terbakar, Senin (20/11/2023) sore. Insiden itu membuat pegawai dan pengunjung panik.

Kebakaran itu diketahui setelah salah seorang pegawai mencium aroma menyengat dari dalam minimarket sekitar pukul 17.30 WIB. Pegawai itu lalu meminta tolong juru parkir untuk mengecek ke area gudang.

BACA JUGA:

"Saya diminta mengecek ke area gudang dan ternyata ada percikan api dari sambungan listrik," ungkap Faisal, juru parkir di minimarket tersebut.

Setelah melihat percikan api dia meminta tolong kepada warga agar segera menghubungi Pemadam Kebakaran (Damkar). Percikan api itu kemudian membesar dan langsung merambat ke sejumlah barang dan material yang mudah terbakar.

BACA JUGA:

Tak lama setelah itu, kepulan asap muncul hingga sempat mengganggu lalu lintas di depan lokasi wisata Grafika. Kepulan asap itu mengurangi jarak pandang pengendara.

"Setelah itu saya meminta tolong warga agar menghubungi pemadam," ucap dia.

Ia menjelaskan, sebelum insiden itu, aliran listrik sempat mati sehingga pegawai minimarket menghidupkan genset. Setelah listrik menyala tiba-tiba muncul percikan api. Menurutnya, saat kejadian ada pegawai dan konsumen yang berada di dalam minimarket.