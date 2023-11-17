Advertisement
HOME NEWS JATIM

Peternakan di Jombang Kebakaran, Ribuan Ekor Ayam Mati Terpanggang Api

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:21 WIB
Peternakan di Jombang Kebakaran, Ribuan Ekor Ayam Mati Terpanggang Api
Kebakaran peternakan ayam di Jombang, Jawa Timur (Foto: Mukhtar Bagus)
JOMBANG - Kebakaran melanda kandang peternakan ayam milik Iwan Siswanto (39) di Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat (17/11/2023) pagi.

Api dengan cepat membakar seluruh bagian kandang karena seluruh bangunannya sepanjang 100 meter dan lebar 15 meter terbuat dari bahan bambu.

Ribuan ekor ayam yang baru berusia dua minggu mati terpanggang. Diduga, kebakaran ini terjadi akibat korsleting arus listrik.

Makinun, penjaga kandang menjelaskan total ada 8.000 ekor ayam yang ada di dalam kandang. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya dipastikan ludes.

Menurut Makinun, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dini hari tadi saat dirinya masih tertidur lelap. Tanpa diduga, Makinun mendengar suara letusan dari bambu yang terbakar.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
