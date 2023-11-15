Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Sudah 9 Jam, Kebakaran Pabrik Tekstil di Bandung Belum Padam

Dicky Wismara , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:44 WIB
Sudah 9 Jam, Kebakaran Pabrik Tekstil di Bandung Belum Padam
Kebakaran pabrik tekstil di Bandung (Foto: Dicky Wismara)
A
A
A

BANDUNG - Sejak pukul 10.00 WIB, kebakaran pabrik tekstil dan gudang penyimpanan benang dan kapas di Bandung, belum padam. Hingga saat ini, Rabu (15/11/2023) pukul 20.00 WIB, kebakaran masih terjadi sekitar 30 persen.

Petugas Diskar PB Kota Bandung masih berusaha padamkan api yang menghanguskan pabrik tekstil dan gudang penyimpanan benang dan kapas. Petugas kesulitan memadamkan api karena benang dan tumpukan kapas yang cukup tinggi.

Selain itu, pasokan air yang berkurang menjadi salah satu kendala petugas dalam memadamkan api. Setelah hampir 9 jam, petugas pun alami kelelahan dan kekurangan oksigen saat masuk ke titik api.

Kasiop Diskar PB Kota Bandung, Asep Rahmat menjelaskan, saat ini tersisa 30 persen titik api yang belum padam. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Hal ini karena saat petugas tiba di lokasi kebakaran di Jalan AH Nasution, Cipadung, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat itu api sudah membesar.

(Arief Setyadi )

      
