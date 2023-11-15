Gempar Nenek Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Atas Sajadah

LUBUKLINGGAU - Seorang nenek bernama Ayuning (67), warga Jalan Selero Kelurahan Cereme Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Di tubuhnya ditemukan luka tusuk di dekat leher kanan dan kiri, luka sayat di tangan, dan luka tusuk di perut.

Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia masih mengenakan mukena oleh anaknya saat pulang bekerja, Rabu (15/11/2023) sekira pukul 12.30 WIB.

Berdasarkan informasi dihimpun, Ayuning pertama kali ditemukan oleh anaknya Indah sudah tersungkur bersimbah darah di atas sajadah dalam kamar.

Kemudian Indah langsung berteriak minta tolong dan warga sekitar langsung berlarian menuju rumah Ayuning dan melihat sudah dipapah oleh Indah.

Selanjutnya Puspita tetangga korban menyampaikan mereka menemukan nenek Ayuning sudah bersimbah darah dalam kondisi kritis.

"Saat kami masuk dalam keadaan sudah bersimbah darah, kondisi darah sudah mengental di kasur, " ungkapnya pada wartawan di rumah duka.

Indah awalnya mengira ibunya mengalami pecah pembuluh darah. Namun, ternyata ia menemukan kejanggalan sehingga berteriak minta tolong ke warga lainnya.

Kemudian warga datang melihat ada luka di tangan nenek.

"Ketika suaminya pulang baru kami berani buka mukena dan ternyata ada luka. Setelah itu nenek dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum," ungkapnya.