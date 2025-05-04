Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Tukang Ojek Duel dengan Juru Parkir Berujung Penikaman

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |02:03 WIB
Tukang Ojek Duel dengan Juru Parkir Berujung Penikaman
duel tukang ojek dengan juru parkir
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Duel maut berujung penikaman terjadi di pinggir Jalan Yos Sudarso , tepatnya depan Lippo Plaza Kota  Lubuklinggau, Sumatra Selatan,  Sabtu (3/3/2025) sekitar pukul 14.30 WIB.

Informasi yang diperoleh di lapangan bahwa korban yang mengalami luka tusuk bernama Yan yang diketahui seorang tukang parkir di dekat lokasi kejadian. Sedangkan pelaku penusukan bernama David yang berprofesi sebagai tukang ojek yang juga sama-sama sering mangkal didekat lokasi tersebut.

Korban Yan mengalami beberapa luka tusuk di bagian tubuh hingga bersimbah darah dan kini tengah menjalani perawatan serius di RS Siloam. Sedangkan terduga pelaku usai kejadian diduga langsung kabur melarikan diri meninggalkan lokasi. 

Sementara itu usia kejadian tersebut, tim Satreskrim Polres Lubuklinggau langsung memburu terduga pelaku. Hingga akhirnya pelaku David berhasil ditangkap saat tengah berobat di rumah seorang bidan. Dimana dalam duel tersebut pelaku David juga alami luka pada tangan sebelah kanan terkena sabetan sajam. 

Kanit Pidum Satreskrim Polres Lubukinggau Ipda Suwarno membenarkan adanya kejadian penusukan tersebut. Korban menurutnya saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit' Siloam. Sedangkan pelaku tak lama usai kejadian berhasil diamankan. 

"Benar, anggota sedang di TKP. Pelaku telah diamankan dan sekarang ini pelaku sedang diperiksa," pungkasnya. 
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
