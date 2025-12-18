Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Ayah Banting Bayi di Tangsel Sering Mabuk dan Bermain Judi Online

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |00:05 WIB
Polisi Ungkap Ayah Banting Bayi di Tangsel Sering Mabuk dan Bermain Judi Online
Kasus pembunuhan anak di Ciputat (Foto: Okezone)
JAKARTA – Polisi mengungkap tabiat pria berinisial IS (28) yang membanting anaknya berusia enam bulan hingga meregang nyawa di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku diketahui kerap mengonsumsi alkohol dan bermain judi online.

"Menurut informasi kakak iparnya, yang bersangkutan sering mengonsumsi alkohol/miras dan terafiliasi judi online," kata Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq, kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Kebiasaan tersebut diduga membuat emosi pelaku tidak stabil hingga melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian anaknya.

"Sehingga emosinya tidak stabil. Karakter yang bersangkutan sebenarnya pendiam, namun karena hal tersebut, yang bersangkutan tega melakukan perbuatan keji," ujarnya.

Sebelumnya, seorang bayi berinisial ASA berusia enam bulan tewas diduga akibat dibanting oleh ayahnya sendiri, IS (27), di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

 

