HOME NEWS SUMSEL

Residivis Narkoba Ini Nekat Simpan Sabu di Celana Dalam saat Ditangkap

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 14 Agustus 2025 |00:30 WIB
Residivis Narkoba Ini Nekat Simpan Sabu di Celana Dalam saat Ditangkap
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

LUBUKLINGGAU – Seorang residivis narkoba bernama Yusmianto (43), warga Puskesmas Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, ditangkap polisi setelah berusaha kabur dan melawan petugas.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Adhitia Bagus Arjunadi melalui Kasat Narkoba AKP Najamudin, membenarkan penangkapan tersangka pengedar narkoba tersebut. Saat ditangkap, tersangka mencoba melawan dan melarikan diri, namun aksi tersebut berhasil digagalkan petugas.

“Tersangka ini sudah lama menjadi target operasi (TO) kami. Dia terkenal licin dan sering lolos, tapi kali ini berhasil ditangkap. Saat digeledah, anggota menemukan narkoba jenis sabu yang disimpan di celana dalamnya,” kata Najamudin, Selasa (13/8/2025).

Dijelaskan Najamudin, penangkapan dilakukan setelah petugas menggerebek rumah tersangka pada Sabtu, 9 Agustus 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, berdasarkan informasi bahwa Yusmianto mengedarkan narkotika jenis sabu di rumahnya. Ketika akan diamankan, tersangka berusaha melarikan diri, namun berhasil ditahan.

 

Halaman:
1 2
      
