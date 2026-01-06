Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Fortuner Bertangki Solar 400 Liter di Jagorawi, Sopirnya Kepergok Nyabu

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |09:02 WIB
Polisi Ungkap Fortuner Bertangki Solar 400 Liter di Jagorawi, Sopirnya Kepergok Nyabu
Polisi Ungkap Fortuner Bertangki Solar 400 Liter di Jagorawi, Sopirnya Kepergok Nyabu
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap adanya mobil Toyota Fortuner yang memodifikasi tangki bensin untuk bisa menampung 300 hingga 400 liter solar. Pengemudi berinisial DP (23) ditangkap lantaran hal tersebut dan ketahuan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu

1. Fortuner Angkut 400 Liter Solar 

Peristiwa ini terjadi di Tol Jagorawi KM 21, Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 4 Januari 2026. Polisi juga menemuka 28 barcode solar bersubsidi.

“Barang bukti yang diamankan 2 dirigent isi solar bersubsidi, tangki modifikasi isi solar, 300-400 liter solar subsidi dan 28 buah barcode Pertamina solar bersubsidi,” kata Kainduk PJR Tol Jagorawi, Kompol Ahmad Jajuli dalam keterangannya dikutip, Selasa (6/1/2026).

Jajuli menjelaskan, peristiwa ini terungkap lantaran petugas saat di Rest Area KM 21 mencium aroma solar yang sangat menyengat dari mobil tersebut. Kendaraan itu melaju dari arah Sukabumi menuju Depok. 

“Ketika Kj 9409 penghuni Bripka Dedi Caim sedang berpatroli curiga dengan kendaraan Fortuner Nopol B 1259 RKM yang berbau BBM (solar),” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Solar Subsidi Solar Narkoba sabu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193085//bbm-8rKN_large.jpg
RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954//polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192947//polres_jakpus_ungkap_kasus_sabu_modus_towing_mobil-x0v7_large.jpg
Polisi Ungkap Kasus Narkoba Modus Towing Mobil, Diedarkan pada Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941//polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192909//kapolres_pelabuhan_tanjung_priok_akbp_martuasah_h_tobing-QqEl_large.jpg
Kriminal hingga Narkoba, 366 Tersangka Diciduk Polres Tanjung Priok Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement