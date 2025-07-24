Kebakaran Pabrik Minyak Goreng di Medan Padam Setelah 15 Jam Berkobar

Kebakaran hebat yang melanda pabrik pengolahan minyak sawit (CPO) milik PT Agro Raya Mas/Foto: Damkar Kota Medan

MEDAN – Kebakaran hebat yang melanda pabrik pengolahan minyak sawit (CPO) milik PT Agro Raya Mas di Jalan Kapten Ilyas/Jermal, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, berhasil dipadamkan. Kebakaran tersebut terjadi pada Rabu, 23 Juli 2025, sekitar pukul 16.00 WIB dan berlangsung lebih dari 15 jam.

Kobaran api baru bisa dipadamkan pada Kamis (24/7/2025), sekitar pukul 07.45 WIB. Proses pemadaman melibatkan sekitar 20 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Medan dan armada pemadam milik perusahaan-perusahaan sekitar.

"Api sudah dipadamkan pada pukul 07.45 WIB," ujar Ahmad Untung Lubis, Manajer Pusat Pengendalian Operasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Kamis (24/7/2025).

Ahmad juga menyampaikan proses pendinginan masih terus berlangsung. Sejumlah personel pemadam masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan api kembali muncul.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran juga tidak berdampak pada permukiman warga sekitar,” tambahnya.