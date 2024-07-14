Kebakaran Gedung Bekas Hotel di Bandung, 8 Unit Damkar Dikerahkan

BANDUNG - Eks Hotel Hegar di Jalan Suniaraja, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, hangus terbakar, Minggu (14/7/2024), sekitar pukul 01.25 WIB. Api pertama kali muncul di atap gedung.

Si jago merah dengan cepat merembet ke lantai satu bangunan seluas 497 meter persegi itu.

"Luas objek yang terbakar eks Hotel Hegar 497 meter persegi," kata Kasi Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung Jhon Erwin.

Total 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang menghanguskan eks Hotel Hegar. Setelah 2 jam berjibaku, petugas Diskar PB Kota Bandung berhasil memadamkan api di eks Hotel Hegar.

"Penyebab kebakaran masih diselidiki. Namun, beruntung tidak terdapat korban jiwa dan aset bangunan yang terselamatkan mencapai Rp2,6 miliar," ujar Jhon Erwin.

Satu jam sebelum eks Hotel Hegar terbakar, si jago merah juga melalap gudang bahan kimia di Jalan Babakan Ciparay, Kota Bandung sekitar pukul 00.05 WIB.

Jhon Erwin menuturkan, petugas meluncur ke gudang pabrik kimia yang terbakar di Jalan Babakan Ciparay. Total 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan memadamkan api.

"Informasi yang diterima, sebelum terbakar, terjadi ledakan di gudang kimia makanan dan industri tersebut. Setelah itu, api semakin membesar," tutur Jhon Erwin.

Luas area yang terbakar mencapai 210 meter persegi dari total luas 560 meter persegi. Petugas yang berada di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Si jago merah berhasil dipadamkan setelah petugas menyemprotkan air selama 3 jam.

"Waktu penanganan 3 jam 25 menit," ucapnya.