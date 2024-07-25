Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gudang Penyimpanan Minyak Perusahaan Terbakar, Seorang Karyawan Terluka 

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |05:53 WIB
Gudang Penyimpanan Minyak Perusahaan Terbakar, Seorang Karyawan Terluka 
Kebakaran gudang penyimpanan minyak di Jambi (foto: MPI/Azhari)
JAMBI - Gudang tempat penyimpanan minyak milik PT Waskita di Jalan Lingkar Selatan 1, Talang Gulo, Kotabaru, Kota Jambi ludes terbakar.

Diduga, kebakaran terjadi akibat adanya percikan api dari mesin robin dan menyambar minyak tersebut. Tidak hanya itu saja, seorang karyawan perusahaan tersebut ikut terluka lantaran menghindari api.

Kepala Damkar Kota Jambi, Mustari Affandi mengatakan, petugas yang mendapatkan laporan dari masyarakat langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian. Namun, lantaran minyak yang terbakar api, petugas cukup mengalami hambatan.

"Asap yang sangat hitam pekat di lokasi cukup menyulitkan petugas damkar," katanya, Rabu (24/7/2024).

 

Halaman: 1 2
1 2
      
