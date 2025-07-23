Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pabrik Sawit Meledak di Medan, Api Mengamuk hingga Petugas Kewalahan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |22:06 WIB
Pabrik Sawit Meledak di Medan, Api Mengamuk hingga Petugas Kewalahan
Kebakaran pabrik sawit (foto: freepik)
A
A
A

MEDAN - Kebakaran hebat melanda pabrik pengolahan minyak sawit mentah (CPO) milik PT Agro Raya Mas di Jalan Kapten Ilyas, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (23/7/2025) malam.

Api mulai terlihat sekitar pukul 16.00 WIB dan dengan cepat membesar, melalap hampir seluruh bangunan utama pabrik. Asap hitam pekat membumbung tinggi dan menyelimuti sebagian kawasan Medan bagian utara.

Hingga pukul 21.00 WIB, api belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Suara ledakan terdengar beberapa kali dari dalam area pabrik, memicu kepanikan warga sekitar serta petugas pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api.

“Ada beberapa kali terdengar ledakan. Diduga dari tangki penyimpanan dan mesin produksi yang terbakar. Suhunya sangat tinggi di dalam, jadi kami belum bisa masuk ke pusat kobaran,” ujar Anto, seorang petugas pemadam kebakaran di lokasi.

Menurut Anto, proses pemadaman terkendala karena titik api berada di bagian dalam pabrik yang tertutup serta banyaknya bahan mudah terbakar seperti minyak goreng dan margarin yang tersimpan di area tersebut.

“Kami terus berusaha melokalisasi api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga. Tadi kami juga menebang sejumlah pohon di sekitar pagar belakang agar api tidak menjalar,” tambahnya.

 

      
