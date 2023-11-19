Kebakaran Melahap Belasan Rumah di Semarang saat Listrik Padam

SEMARANG - Kebakaran hebat terjadi di Dusun Jangglengan, Desa Dadapayam, Suruh, Mabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu 18 Noevember 2023 malam.

Banyaknya material bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu ditambah tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api semakin ganas hingga sulit dipadamkan.

Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi bahkan tak mampu berbuat banyak lantaran lumatan si jago merah begitu cepat meluluh lantakkan belasan rumah hanya dalam waktu singkat.

Api pertama kali diketahui dari salah satu rumah yang terkena pemadaman listrik PLN. Kondisi bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain.

Diduga kebakaran disebabkan oleh nyala lilin yang dipasang warga sebagai penerangan darurat.

Selang satu jam kemudian, api akhirnya benar-benar bisa dipadamkan petugas meski 13 rumah kayu telah rata dengan tanah.

Meski tidak ada korban jiwa maupun luka. Namun, kebakaran mengakibatkan kerugian materil yang diderita warga hingga mencapai ratusan juta rupiah.

(Arief Setyadi )