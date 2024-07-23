Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jabar, Wilayah Paling Rawan Pelanggaran Pilkada 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |19:30 WIB
Jabar, Wilayah Paling Rawan Pelanggaran Pilkada 2024
Ilustrasi Pilkada 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengungkapkan Jawa Barat tercatat berada di urutan ke empat sebagai provinsi paling rawan pada penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Indonesia.

Hal tersebut ia utarakan saat menghadiri peluncuran 'Peta Kerawanan pada Pilkada Serentak 2024' oleh Bawaslu Jabar di Grand Sunshine Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, Senin (22/7/2024) malam.

"Provinsi Jawa Barat ini termasuk ke empat provinsi yang paling rawan di Indonesia, itu diambil dari data yang kita luncurkan di tahun 2022," ucap Lolly.

"Dari yang tadi dipaparkan itu masih terbukti, karena dari yang disampaikan tadi peta kerawanannya, itu semua masuk dalam dimensi maupun sub-dimensi yang Bawaslu RI tetapkan saat itu," tambahnya.

Menurutnya, peluncuran Peta Kerawanan ini sebagai langkah antisipasi agar hal-hal buruk yang terjadi pada pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi.

"Ini kan pemetaan ini sudah berdasarkan situasi mutakhir waktu pemilu 2024, sehingga PR kita memastikan apa yang buruk sebelumnya tidak terjadi di tahun ini," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
