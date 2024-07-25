Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Bertemu Presiden Suriah di Moskow, Apa yang Dibahas?

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |17:42 WIB
Putin Bertemu Presiden Suriah di Moskow, Apa yang Dibahas?
Putin Bertemu Presiden Suriah di Moskow, Apa yang Dibahas? (Foto: Reuters)
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad di Kremlin.

“Saya sangat tertarik dengan pendapat Anda tentang perkembangan situasi di kawasan secara keseluruhan,” kata Putin kepada Assad, dikutip layanan pers presiden pada Kamis (25/7/2024).

 “Sayangnya, ada kecenderungan ke arah eskalasi, kita bisa melihatnya. Hal ini juga berlaku langsung di Suriah,” lanjutnya.

Kremlin mengatakan pertemuan itu berlangsung pada Rabu (24/7/2024).

“Mempertimbangkan semua peristiwa yang terjadi di dunia secara keseluruhan dan di kawasan Eurasia saat ini, pertemuan kita hari ini tampaknya sangat penting untuk membahas semua rincian perkembangan peristiwa ini, untuk membahas kemungkinan prospek dan skenario,” kata Assad memberi tahu Putin melalui penerjemah Rusia.

(Susi Susanti)

      
