Parlemen Rusia Tuntut Hukuman Bagi Tentara yang Gunakan Ponsel saat Perang di Ukraina

MOSKOW - Majelis rendah parlemen Rusia, Duma, telah mengusulkan penahanan disipliner hingga 10 hari bagi tentara yang menggunakan perangkat dengan kamera dan fungsi geolokasi di zona pertempuran seperti Ukraina.

Kantor berita Rusia TASS melaporkan ponsel telah digunakan oleh kedua belah pihak untuk mengidentifikasi target dalam perang Ukraina, baik dengan melacak lokasi sinyal dan dengan mengakses foto atau pesan yang diposting oleh perangkat tersebut.

Menurut rancangan undang-undang yang didukung oleh Komite Pertahanan Duma Negara, penggunaan perangkat elektronik yang dimaksudkan untuk keperluan rumah tangga dan yang memungkinkan pembuatan film, rekaman audio, dan transmisi geodata saat berada di zona pertempuran di Ukraina, akan diklasifikasikan sebagai tindakan disipliner berat. Pelanggaran.

RUU tersebut akan memungkinkan komandan unit militer untuk memutuskan penerapan penangkapan disipliner untuk jangka waktu hingga 10 hari untuk satu pelanggaran disipliner berat.

Sebuah laporan pada tahun 2024 oleh perusahaan perangkat lunak keamanan siber Enea menemukan bahwa ponsel dapat dengan mudah dilacak di medan perang dengan berbagai cara oleh pihak-pihak yang berseberangan dalam konflik Rusia-Ukraina.