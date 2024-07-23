Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Parlemen Rusia Tuntut Hukuman Bagi Tentara yang Gunakan Ponsel saat Perang di Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |16:43 WIB
Parlemen Rusia Tuntut Hukuman Bagi Tentara yang Gunakan Ponsel saat Perang di Ukraina
Parlemen Rusia tuntut hukuman bagi tentara yang gunakan ponsel saat perang Ukraina (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Majelis rendah parlemen Rusia, Duma, telah mengusulkan penahanan disipliner hingga 10 hari bagi tentara yang menggunakan perangkat dengan kamera dan fungsi geolokasi di zona pertempuran seperti Ukraina.

Kantor berita Rusia TASS melaporkan ponsel telah digunakan oleh kedua belah pihak untuk mengidentifikasi target dalam perang Ukraina, baik dengan melacak lokasi sinyal dan dengan mengakses foto atau pesan yang diposting oleh perangkat tersebut.

Menurut rancangan undang-undang yang didukung oleh Komite Pertahanan Duma Negara, penggunaan perangkat elektronik yang dimaksudkan untuk keperluan rumah tangga dan yang memungkinkan pembuatan film, rekaman audio, dan transmisi geodata saat berada di zona pertempuran di Ukraina, akan diklasifikasikan sebagai tindakan disipliner berat. Pelanggaran.

RUU tersebut akan memungkinkan komandan unit militer untuk memutuskan penerapan penangkapan disipliner untuk jangka waktu hingga 10 hari untuk satu pelanggaran disipliner berat.

Sebuah laporan pada tahun 2024 oleh perusahaan perangkat lunak keamanan siber Enea menemukan bahwa ponsel dapat dengan mudah dilacak di medan perang dengan berbagai cara oleh pihak-pihak yang berseberangan dalam konflik Rusia-Ukraina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement