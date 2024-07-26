Jenderal Tinggi AS: Kami Tidak Melihat Rencana Israel di Gaza Usai Perang dengan Hamas Berakhir

Jenderal Brown: AS Tidak Melihat Rencana Paska Perang Gaza dari Israel (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Jenderal tertinggi Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Kamis (25/7/2024) bahwa Israel masih belum menginformasiksn rencana paska perang di Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir.

Pernyataan oleh Jenderal Angkatan Udara C.Q. Brown, Ketua Kepala Staf Gabungan ini dikeluarkan menyusul pidato Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Kongres pada Rabu (24/7/2024). Pidato itu hanya menguraikan garis besar yang samar-samar untuk Gaza pascaperang yang "dideradikalisasi".

"Tidak banyak detail yang dapat saya lihat dari rencana mereka," kata Brown dalam konferensi pers Pentagon.

"Ini adalah sesuatu yang akan terus kami kerjakan dengan mereka,” lanjutnya.

Selama berbulan-bulan, Washington telah berulang kali mendesak Israel untuk menyusun rencana paska perang yang realistis untuk Gaza dan memperingatkan bahwa ketiadaan rencana tersebut dapat memicu pelanggaran hukum dan kekacauan serta kembalinya Hamas ke wilayah Palestina.

"Sejauh ini, kami telah berbicara dengan Israel tentang hal ini, bagaimana melakukan transisi. Kami telah berbicara dengan mereka beberapa kali," lanjutnya.

Kemudian pada Kamis (25/7/2024), juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Israel belum mengajukan banyak perincian tentang rencana untuk hari berikutnya, tetapi percakapan terus berlanjut.

"Kami telah melakukan percakapan dengan mereka tentang hal ini dan mereka berada di tempat yang berbeda dari beberapa bulan lalu ketika mereka tidak benar-benar memikirkan hari berikutnya sama sekali," terangnya.

"Kami berada pada titik di mana kami berbicara dengan mereka dan mereka mengajukan beberapa ide," tambahnya.