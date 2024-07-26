Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hubungan Joe Biden dan Netanyahu Tegang Selama Berbulan-bulan karena Perang Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |06:41 WIB
A
A
A

NEW YORK - Hubungan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah tegang selama berbulan-bulan akibat serangan Israel ke Gaza yang menewaskan lebih dari 39.000 orang.

AS merupakan pemasok senjata utama bagi Israel dan telah melindungi negara tersebut dari pemungutan suara penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris dengan tegas menekan Perdana Menteri (PM)Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (25/7/2024) tentang situasi kemanusiaan di Gaza dalam pembicaraan "terbuka" yang dicermati sebagai tanda-tanda bagaimana ia dapat mengubah kebijakan Amerika tentang Israel jika ia menjadi presiden.

"Israel memiliki hak untuk membela diri. Dan bagaimana ia melakukannya penting," kata Harris kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, dikutip Reuters. Ia menyampaikan kekhawatiran seriusnya tentang skala penderitaan manusia di Gaza.

"Saya sampaikan dengan jelas kekhawatiran serius saya tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di sana," katanya.

"Saya tidak akan tinggal diam,” lanjutnya.

Pernyataan Harris, yang tajam dan bernada serius, mencerminkan apa yang mungkin menjadi perubahan dari Presiden Joe Biden dalam cara dia menangani Netanyahu.

Apakah Biden, yang sekarang menjadi presiden "bebek lumpuh", istilah yang digunakan untuk pejabat yang tidak akan menjabat lagi, atau Harris, yang dalam banyak jajak pendapat pemilu imbang dengan saingannya dari Partai Republik Donald Trump, dapat memiliki pengaruh terhadap Netanyahu masih harus dilihat.

 

