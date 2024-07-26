Kebakaran di Pasar Simpang Dago Bandung, Pedagang Panik

BANDUNG - Tiga rumah toko (ruko) di Pasar Simpang Dago, Kecamatan Coblong, Kelurahan Lebak Gede, Kota Bandung ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran, Jumat (26/7/2024) sore.

Pantauan di lokasi, api berkobar cukup besar dan asap pekat membumbung tinggi. Para pedagang di lokasi kejadian panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka.

Eko, pemilik kios mengatakan api muncul dari lantai dasar kios. Saat itu, di sedang menggoreng batagor.

"Lagi masak tiba-tiba ada yang teriak api dan pas keluar api sudah besar," kata Eko, Jumat (26/7/2024).

Menurut Eko, pedagang sempat berupaya memadamkan api. Tetapi, api semakin besar dan sulit dipadamkan lalu merembet ke kios lain.