Rumah Warga Padang Kebakaran, Penghuni Alami Luka Bakar

Kebakaran melanda rumah warga Padang satu orang alami luka bakar (Foto : Istimewa)

PADANG - Kebakaran melanda satu ruamh warga Padang. Akibatnya, Syafril (65) selaku pemilik rumah dilarikan ke rumah sakit terdekat, diduga akibat terbakar saat ingin menyelamatkan diri dari kobaran api.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Rambai, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang ditempatinya pada pukul 07.40 WIB.

Kepala Bidang Operasi (Kabid Ops) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Dinas Damkar Kota Padang, Rinaldi, mengatakan peristiwa tersebut dilaporkan terjadi ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang pada Senin (22/7/2024) pagi pukul 07.40 WIB.

"Kejadian itu dilaporkan oleh seorang saksi bernama Erlinda (55)," ujar Rinaldi.

Saat kejadian, sambungnya, saksi melihat asap hitam dari lantai dua rumah milik Zahirma (51). "Yang terbakar tersebut satu kamar yang ditempati Syafril, kondisinya mengalami rusak berat,” ujarnya.

Korban ini dilarikan di rumah sakit terdekat, untuk mendapatkan perawatan.

“Satu orang atas nama Syafril alami luka bakar, dibawa ke salah satu rumah sakit di Padang untuk mendapatkan perawatan, atas peristiwa tersebut pemilik rumah alami kerugian diperkirakan mencapai Rp50 juta," tuturnya.