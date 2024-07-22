Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rumah Warga Padang Kebakaran, Penghuni Alami Luka Bakar

Rus Akbar , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |10:33 WIB
Rumah Warga Padang Kebakaran, Penghuni Alami Luka Bakar
Kebakaran melanda rumah warga Padang satu orang alami luka bakar (Foto : Istimewa)
A
A
A

PADANG - Kebakaran melanda satu ruamh warga Padang. Akibatnya, Syafril (65) selaku pemilik rumah dilarikan ke rumah sakit terdekat, diduga akibat terbakar saat ingin menyelamatkan diri dari kobaran api.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Rambai, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang ditempatinya pada pukul 07.40 WIB.

Kepala Bidang Operasi (Kabid Ops) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Dinas Damkar Kota Padang, Rinaldi, mengatakan peristiwa tersebut dilaporkan terjadi ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang pada Senin (22/7/2024) pagi pukul 07.40 WIB.

"Kejadian itu dilaporkan oleh seorang saksi bernama Erlinda (55)," ujar Rinaldi.

Saat kejadian, sambungnya, saksi melihat asap hitam dari lantai dua rumah milik Zahirma (51). "Yang terbakar tersebut satu kamar yang ditempati Syafril, kondisinya mengalami rusak berat,” ujarnya.

Korban ini dilarikan di rumah sakit terdekat, untuk mendapatkan perawatan.

“Satu orang atas nama Syafril alami luka bakar, dibawa ke salah satu rumah sakit di Padang untuk mendapatkan perawatan, atas peristiwa tersebut pemilik rumah alami kerugian diperkirakan mencapai Rp50 juta," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement