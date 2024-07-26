Lansia Tewas dengan Kepala Remuk Ditabrak Damri di Deliserdang

DELISERDANG - Seorang pria lanjut usia (lansia) bernama Slamet (62), warga Dusun Kembang Sari, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tewas setelah tertabrak bus Damri saat akan menyeberang jalan. Insiden itu terjadi di KM 17-18 Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) Medan-Tebingtinggi tepatnya di Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara pada Rabu malam, 24 Juli 2024 kemarin.

Informasi yang dihimpun, Slamet tewas dengan di lokasi kejadian kecelakaan. Pria yang bekerja sebagai sopir truk itu tewas dengan kondisi kepala remuk serta luka-luka di bagian kaki dan tangannya.

Kepala Unit Kecelakaan pada Satuan Lalulintas Polresta Deliserdang, Iptu Robertus Gultom, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan itu.

"Iya benar, kejadiannya kemarin malam sekitar pukul 19.20 WIB. Di depan Rumah Makan 3 Putra Minang di Jalan Lintas Tanjung Morawa," kata Robertus, Kamis (25/7/2024) malam.

Robertus menjelaskan, kecelakaan itu bermula ketika Slamet hendak menyerang jalan. Di saat bersamaan datang bus Damri bernomor Polisi BK 7336 UA dari arah Lubuk Pakam menuju Medan. Bus Damri itu dikemudikan CES alias Parningotan (38), warga Patumbak, Deliserdang.