Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima Rekomendasi dari PSI, Cabup Dogiyai Otopianus Bakal Bangun BUMD

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:58 WIB
Terima Rekomendasi dari PSI, Cabup Dogiyai Otopianus Bakal Bangun BUMD
Cabup Dogiyai Otopianus Tebai terima dukungan dari PSI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, yang diusung Partai Perindo, Otopianus Tebai bakal membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mewujudkan kota cerdas di wilayah Papua bila terpilih dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.

"Saya ingin menciptakan sebuah lapangan pekerjaan saya akan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) akan menggarap seluruh sektor perekonomian di kabupaten Dogiyai,"kata Otopianus usai menerima Rekomendasi dari dari Partai Solidaritas Indonesia di 
Lapangan Sepak Bola di jalan  Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (29/7/2024). 

Dia mengatakan bahwa potensi terbesar kabupaten Dogiyai adalah pertanian dan perikanan. Maka ia berharap dengan mengembangkan potensi yang ada dapat menurunkan pengangguran dan kriminalitas.

"Potensi lain ada kelapa sawit pengelolaan hutan masih lindung, terutama angka pengangguran akhirnya kriminal makin tinggi. Sehingga saya mau buat membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat kabupaten Dogiyai yang ada," katanya. 

"Akhirnya kita membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang belum bersekolah agar tidak terjadi kesenjangan kriminal," sambungnya.

Pada kesempatan itu, dia mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh PSI. Dia berharap dukungan ini dapat memenangkannya di Pilkada 2024 November mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement