Terima Rekomendasi dari PSI, Cabup Dogiyai Otopianus Bakal Bangun BUMD

JAKARTA - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, yang diusung Partai Perindo, Otopianus Tebai bakal membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mewujudkan kota cerdas di wilayah Papua bila terpilih dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.

"Saya ingin menciptakan sebuah lapangan pekerjaan saya akan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) akan menggarap seluruh sektor perekonomian di kabupaten Dogiyai,"kata Otopianus usai menerima Rekomendasi dari dari Partai Solidaritas Indonesia di

Lapangan Sepak Bola di jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (29/7/2024).

Dia mengatakan bahwa potensi terbesar kabupaten Dogiyai adalah pertanian dan perikanan. Maka ia berharap dengan mengembangkan potensi yang ada dapat menurunkan pengangguran dan kriminalitas.

"Potensi lain ada kelapa sawit pengelolaan hutan masih lindung, terutama angka pengangguran akhirnya kriminal makin tinggi. Sehingga saya mau buat membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat kabupaten Dogiyai yang ada," katanya.

"Akhirnya kita membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang belum bersekolah agar tidak terjadi kesenjangan kriminal," sambungnya.

Pada kesempatan itu, dia mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh PSI. Dia berharap dukungan ini dapat memenangkannya di Pilkada 2024 November mendatang.