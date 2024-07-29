Terima Rekomendasi dari Perindo, Pasangan Cakada Halmahera Selatan Fokus Wujudkan Pendidikan hingga Kesehatan Gratis

JAKARTA - Pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Rusihan Jafar-Muhtar Sumaila menerima surat rekomendasi dukungan maju Pilkada 2024 dari Partai Perindo. Adapun surat rekomendasi diserahkan langsung dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 di JCH iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Pasangan Rusihan-Muhtar akan fokus dalam mewujudkan akses pendidikan hingga kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan jika terpilih nanti. Selain itu peningkatan pembangunan infrastruktur hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kami mendapatkan rekomendasi dari Partai Perindo ini adalah sebuah energi besar buat kami dalam upaya mengkonsolidasi dalam rangka pemenangan Pilkada Halmahera Selatan pada Pilkada 2024 nanti," kata Rusihan.