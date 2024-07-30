Cawalkot Makassar Arifuddin: Dukungan Perindo Beri Kekuatan Tersendiri

JAKARTA - Calon Wali Kota (Cawalkot) Makassar, Munafri Arifuddin meyakini dukungan Partai Perindo akan memberikan kekuatan tersendiri dalam menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Makassar 2024.

Hal tersebut dikatakan Arifuddin setelah mendapat rekomendasi dukungan yang telah diberikan Partai Perindo pada saat pembukaan acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada Senin (29/7/2024) malam.

"Menurut kita ini hal yang sangat luar biasa, sebuah kesyukuran. Karena dengan hadirnya Perindo, tentu akan memberikan kekuatan tersendiri dalam rangka menghadapi Pilkada 2024," kata Arifuddin di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin.

Ia meyakini bersama Partai Perindo, dia akan menuntaskan sejumlah persoalan di daerahnya lebih ringan. Arifuddin menyebut, sejumlah persoalan yang menjadi fokus di antaranya pendidikan, kemacetan hingga persoalan banjir.

Di sisi lain, dia ingin menata diri Kota Makassar yang merupakan gerbang Indonesia Timur. Arifuddin memastikan ingin menjadikan Makassar sebagai Kota yang nyaman bagi para wisatawan.

"Sehingga persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di Makassar harus segera diminimalisir. Sehingga orang yang datang dari Timur mau ke Barat, maupun dari Barat mau ke Timur harus bisa lebih lama tinggal di Makassar," ujarnya.

"Sehingga sebagai kota jasa, yang bukan kota tujuan akhir, ini harus memberikan fasilitas untuk memanjakan untuk orang yang stay atau atau transit di kota makassar," tuturnya.



(Arief Setyadi )