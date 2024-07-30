Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Cawalkot Makassar Arifuddin: Dukungan Perindo Beri Kekuatan Tersendiri

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |03:31 WIB
Cawalkot Makassar Arifuddin: Dukungan Perindo Beri Kekuatan Tersendiri
Cawalkot Makassar Munafri Arifuddin (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wali Kota (Cawalkot) Makassar, Munafri Arifuddin meyakini dukungan Partai Perindo akan memberikan kekuatan tersendiri dalam menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Makassar 2024.

Hal tersebut dikatakan Arifuddin setelah mendapat rekomendasi dukungan yang telah diberikan Partai Perindo pada saat pembukaan acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada Senin (29/7/2024) malam.

"Menurut kita ini hal yang sangat luar biasa, sebuah kesyukuran. Karena dengan hadirnya Perindo, tentu akan memberikan kekuatan tersendiri dalam rangka menghadapi Pilkada 2024," kata Arifuddin di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin.

Ia meyakini bersama Partai Perindo, dia akan menuntaskan sejumlah persoalan di daerahnya lebih ringan. Arifuddin menyebut, sejumlah persoalan yang menjadi fokus di antaranya pendidikan, kemacetan hingga persoalan banjir.

Di sisi lain, dia ingin menata diri Kota Makassar yang merupakan gerbang Indonesia Timur. Arifuddin memastikan ingin menjadikan Makassar sebagai Kota yang nyaman bagi para wisatawan.

"Sehingga persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada di Makassar harus segera diminimalisir. Sehingga orang yang datang dari Timur mau ke Barat, maupun dari Barat mau ke Timur harus bisa lebih lama tinggal di Makassar," ujarnya.

"Sehingga sebagai kota jasa, yang bukan kota tujuan akhir, ini harus memberikan fasilitas untuk memanjakan untuk orang yang stay atau atau transit di kota makassar," tuturnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement