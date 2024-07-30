Hary Tanoe Ungkap 3 Fokus Utama Perindo Hadirkan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, Partai Perindo akan terus berkomitmen dalam membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Setidaknya, ada tiga fokus utama yang harus dijalankan untuk mewujudkan hal tersebut.

Hal ini disampaikan Hary Tanoe saat memberikan pidato politiknya di acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo yang digelar di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024) malam.

"Sehingga sasaran Partai Perindo, kehadiran Partai Perindo di peta politik nasional dalam membangun kesejahteran rakyat berfokus dalam 3 hal utama," kata Hary Tanoe dalam pidato politiknya.

Fokus pertama, adalah melakukan percepatan kesejahteran rakyat kecil. Menurut dia, hal ini sangat penting untuk bisa benar-benar dipastikan.

"Karena kalau rakyat kecil bisa cepat disejahterakan, maka mesin ekonomi nasional akan makin besar, sehingga akan terbuka lapangan kerja yang makin lebar, dan itu hanya bisa dilakukan melalui kebijakan yang berpihak. Untuk itu eksistensi Partai perindo baik di eksekutif maupun legislatif sangat dibutuhkan," ujarnya.

Kedua, mempercepat akses pendidikan, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Karena dengan pendidikan yang baik bagi golongan masyarakat rakyat kecil, maka hal itu dapat lebih cepat meningkatkan produktivitas nasional.

"Yang ketiga yaitu yang kita semua sepakat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Sehingga jumlah dana yang dapat diselamatkan dapat dipakai untuk membangun manusia dan pembangunan yang kita butuhkan," pungkasnya.



(Arief Setyadi )