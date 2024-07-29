Apresiasi Rekomendasi Perindo, Cabup Mamberamo Raya Mantap Benahi Kesehatan dan Pendidikan

JAKARTA - Calon Bupati (Cabup) Mamberamo Raya, Alfons Sesa dan pasangan Calon Wakil Bupati (Cawabup), Yakobus Britai, mengungkapkan apresiasi atas rekomendasi Partai Perindo yang mendukungnya maju dalam pilkada serentak 2024. Alfons mengatakan semangat visi Perindo, selaras dengan visi-misinya dalam pembangunan Mamberamo Raya, Papua.

Alfons menjelaskan, semangat visi Perindo yang dimaksud tersebut adalah keutamaan mendukung para pemuda, khususnya milenial dan Gen-Z, menjadi semangat yang sama dalam programnya. Dia menuturkan, program yang akan dibawanya menjadi Cabup Mamberamo Raya yakni mengutamakan pembenahan pendidikan dan kesehatan.

"Semangat partai Perindo, yang tema transformasinya terlihat mengusung anak-anak muda. Oleh sebab itu, saya dan cawabup saya di Mamberamo Raya, ingin supaya kabupaten kami sehat, cerdas dan masyarakatnya berdaya," ujar Alfons selepas Mukernas Perindo, Senin (29/7/2024).

Menambahkan penjelasan Alfons, Cawabup Mamberamo Raya, Yakobus Britai mengungkapkan rekomendasi Perindo menjadi suatu suntikan semangat yang luar biasa dalam pencalonannya. Dia mengatakan, dirinya bersama Alfons menjadi perjuangan kembali guna membangun kesejahteraan masyarakat Mamberamo Raya.

"Selama ini kami melihat Mamberamo Raya menjadi salah satu daerah yang tertinggal, bahkan terlupakan. Kami berkomitmen akan mengubah Mamberamo Raya agar menjadi salah satu kabupaten Papua yang sejahtera," kata Yakobus.