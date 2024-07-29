Terima SK Cawalkot, Jefri Riwu: Perindo Bagian Terpenting dalam Pembangunan Kota Kupang

JAKARTA - Jefri Riwu Kore menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju sebagai Calon Walikota Kupang pada Pilkada 2024 mendatang. Surat rekomendasi itu diberikan saat Mukernas Partai Perindo, Senin (29/7/2024).

Menurutnya, diberikannya surat rekomendasi tersebut sebuah bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Partai Perindo untuk mewujudkan transformasi sesuai dengan harapan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo.

“Saya pikir ini suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Perindo khususnya Pak HT, kami sebagai calon-calon kepala daerah untuk mewujudkan transformasi sesuai dengan harapan dari Partai Perindo sendiri yang memperhatikan UMKM dan juga saudara-saudara kita yang kurang beruntung,” kata Jefri Riwu Kore.