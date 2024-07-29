Mukernas Perindo Undang Prabowo-Gibran, Angela Tanoe: Kita Ingin Bersama Membangun Bangsa

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: MPI/Aldhi)

JAKARTA - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo mengundang Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, setelah selesai acara Mukernas hari pertama di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

"Ya, jadi memang kami mengundang tentunya presiden (dan wakil presiden) terpilih," kata Angela.

Angela menuturkan, pihaknya mengikuti perkembangan aktivitas Prabowo Subianto di Paris, Prancis, yang masih mengikuti gelaran pembukaan Olimpiade. Dia berharap Prabowo bisa hadir di Mukernas Perindo pada hari ketiga.

"Kami mengikuti kegiatan beliau yang sekarang ini masih di Paris. Oleh karena itu kami masih menunggu juga. Dan kita lihat nanti di hari ketiga," paparnya.