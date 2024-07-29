Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mukernas Perindo Undang Prabowo-Gibran, Angela Tanoe: Kita Ingin Bersama Membangun Bangsa

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |23:04 WIB
Mukernas Perindo Undang Prabowo-Gibran, Angela Tanoe: Kita Ingin Bersama Membangun Bangsa
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: MPI/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo mengundang Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, setelah selesai acara Mukernas hari pertama di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

"Ya, jadi memang kami mengundang tentunya presiden (dan wakil presiden) terpilih," kata Angela.

Angela menuturkan, pihaknya mengikuti perkembangan aktivitas Prabowo Subianto di Paris, Prancis, yang masih mengikuti gelaran pembukaan Olimpiade. Dia berharap Prabowo bisa hadir di Mukernas Perindo pada hari ketiga.

"Kami mengikuti kegiatan beliau yang sekarang ini masih di Paris. Oleh karena itu kami masih menunggu juga. Dan kita lihat nanti di hari ketiga," paparnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181414//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg
Perjuangkan Suara Rakyat, Perindo Usul Ambang Batas Parlemen Diturunkan Jadi 1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181410//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-fiXl_large.jpg
Deklarasi “Energi Baru Indonesia”, Partai Perindo Usung Cara Politik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181397//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-YgUZ_large.jpeg
Sekjen Perindo Tegaskan Semangat Energi Baru Indonesia dalam Rakernas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181386//utusan_khusus_presiden_bidang_pembinaan_generasi_muda_dan_pekerja_seni_raffi_ahmad-ZkBU_large.jpeg
Raffi Ahmad di Rakernas Perindo: Komunikasi Jadi Kunci Mencapai Kesuksesan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181374//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-H6Gd_large.jpg
Perindo Dukung Pemerintahan Prabowo, Angela: Kami Bawa Energi Baru Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181369//pemerintah-JGdi_large.jpg
Survei PRI: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo - Gibran Capai 82,44 Persen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement