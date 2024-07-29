Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Dapat Dukungan Perindo, Cabup Nina Agustina Bakal Genjot UMKM di Indramayu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |23:51 WIB
Dapat Dukungan Perindo, Cabup Nina Agustina Bakal Genjot UMKM di Indramayu
Calon Bupati (Cabup) Kabupaten Indramayu, Nina Agustina (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Calon Bupati (Cabup) Kabupaten Indramayu, Nina Agustina mengantongi surat rekomendasi dukungan maju Pilkada 2024 sebagai petahana dari Partai Perindo. Surat rekomendasi diterimanya dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2024 di JCH iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Nina mengaku akan fokus dalam program keberlanjutan di periode kedua di Indramayu dengan memajukan UMKM dan membenahi lumbung pangan nasional.

"Semua kebaikan untuk Indonesia lebih maju lagi dan Perindo bangkit. Saya mengucapkan terima kasih banyak saya Bupati Indramayu Nina Agustina mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan untuk maju kembali sebagai calon kepala daerah," kata Nina.

"Kita akan terus berkelanjutan program di Kabupaten Indramayu terutama untuk UMKM kemandirian dan Indramayu sebagai lumbung pangan nasional dengan penghasil padi terbesar 1,8 juta ton per tahun pastinya akan berkelanjutan untuk ketahanan pangan khususnya di Indonesia," tambahnya.

Nina juga akan membenahi permasalahan pertanian, nelayan hingga buruh di Kabupaten Indramayu. "Di Kabupaten Indramayu pastinya pertanian tetap untuk kedaulatan pangan, untuk masalah nelayan dan buruh UMKM kemandirian dari masyarakat," ujarnya.

Pada Pilkada 2024, Nina telah mendapatkan dukungan dari PDIP, Demokrat, Perindo dan menyusul sejumlah partai lainnya dan optimis meraih kemenangan.

"PDIP, Demokrat, insya Allah menyusul lainnya PKS, Gerindra, mudah mudahan semuanya bisa merapat dan harus optimis," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
