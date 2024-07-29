Kantongi Rekomendasi Perindo, Bacawalkot Dumai Paisal: Alhamdulillah, Terima Kasih

JAKARTA - Partai Perindo memberikan surat rekomendasi kepada Bakal Calon Wali Kota (Cawalkot) Dumai, Paisal. Ia menerima surat tersebut saat acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo 2024 di Jakarta Concert Hall (JCH), Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

Surat rekomendasi menjadi bekal bagi Paisal untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Paisal akan maju sebagai Cawalkot berstatus sebagai petahana atau incumbent.

Paisal mengaku senang bisa mendapatkan dukungan dari Partai Perindo. Ia juga berterima kasih kepada partai yang dipimpin ketua umum Harry Tanoesoedibjo itu.

"Alhamdulillah terima kasih, apresiasi dari saya kepada Perindo sudah mempercayai saya, saya diberi amanah untuk Pilkada tahun ini," kata Paisal ketika ditemui tim MNC Portal Indonesia (MPI) di JCH, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

Paisal memastikan bahwa dirinya siap membawa semangat Partai Perindo di daerah pemilihannya. Paisal mengungkapkan punya tujuh fokus untuk mensejahterakan masyarakat Dumai.

"Kita sesuai dengan semangat Perindo, yaitu membawa Indonesia sejahtera. Insya Allah Dumai akan mengikuti visi misi Perindo. Kita akan mensukseskan rakyat Dumai khususnya, insyaAllah masyarakat Dumai sejahtera," tutur Paisal.