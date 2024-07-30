Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Angkatan Laut Rusia Latihan Militer Besar-besaran, Kerahkan 20.000 Personel dan 300 Kapal

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |19:10 WIB
Angkatan Laut Rusia Latihan Militer Besar-besaran, Kerahkan 20.000 Personel dan 300 Kapal
Angkatan Laut Rusia Latihan Militer Besar-besaran, Kerahkan 20.000 Personel dan 300 Kapal (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW  - Angkatan Laut Rusia memulai latihan militer terencana yang melibatkan sebagian besar armadanya di lautan Arktik dan Pasifik serta laut Baltik dan Kaspia.

Kementerian pertahanan pada Selasa (30/7/2024) mengatakan latihan Rusia, yang melibatkan 20.000 personel dan 300 kapal, akan menguji kesiapan dan kemampuan angkatan laut di semua tingkatan.

Latihan tersebut akan mencakup lebih dari 300 latihan tempur. Termasuk latihan penggunaan rudal anti-pesawat, artileri, senjata anti-kapal selam dan intervensi pasif.

 “Unit dan formasi Angkatan Laut Rusia telah mulai melakukan latihan terencana di zona operasional Armada Utara, Pasifik dan Baltik, serta di wilayah tanggung jawab Armada Kaspia,” kata kementerian tersebut.

Tujuan utama latihan ini adalah untuk memeriksa tindakan otoritas militer angkatan laut di semua tingkatan, serta kesiapan awak kapal, unit penerbangan angkatan laut, dan pasukan pesisir angkatan laut Rusia untuk melaksanakan tugas.

Sekitar 300 kapal permukaan dan perahu, kapal selam dan kapal pendukung, sekitar 50 pesawat terbang dan lebih dari 200 unit peralatan militer dan khusus akan dilibatkan dalam pelatihan tempur tersebut.

Seperti diketahui, Rusia dianggap oleh sebagian besar analis militer memiliki angkatan laut terkuat ketiga di dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dan Rusia memiliki armada kapal selam nuklir dengan rudal balistik yang signifikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/18/3181675//presiden_rusia_vladimir_putin-Rru8_large.JPG
Putin Perintahkan Penyusunan Proposal Uji Coba Nuklir Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181643//khabarovsk-rnho_large.jpg
Rusia Luncurkan Kapal Selam Nuklir Baru, Dirancang Khusus Bawa Torpedo Super Poseidon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446//bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181010//presiden_venezuela_nicolas_maduro-FMEm_large.jpg
Di Ambang Perang dengan AS, Venezuela Minta Bantuan Militer Rusia, China, dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3180149//presiden_rusia_vladimir_putin-t4xG_large.jpg
Baru Luncurkan “Rudal Kiamat”, Rusia Kini Uji Coba Torpedo Nuklir Super Poseidon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993//volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement