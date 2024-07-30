Angkatan Laut Rusia Latihan Militer Besar-besaran, Kerahkan 20.000 Personel dan 300 Kapal

MOSKOW - Angkatan Laut Rusia memulai latihan militer terencana yang melibatkan sebagian besar armadanya di lautan Arktik dan Pasifik serta laut Baltik dan Kaspia.

Kementerian pertahanan pada Selasa (30/7/2024) mengatakan latihan Rusia, yang melibatkan 20.000 personel dan 300 kapal, akan menguji kesiapan dan kemampuan angkatan laut di semua tingkatan.

Latihan tersebut akan mencakup lebih dari 300 latihan tempur. Termasuk latihan penggunaan rudal anti-pesawat, artileri, senjata anti-kapal selam dan intervensi pasif.

“Unit dan formasi Angkatan Laut Rusia telah mulai melakukan latihan terencana di zona operasional Armada Utara, Pasifik dan Baltik, serta di wilayah tanggung jawab Armada Kaspia,” kata kementerian tersebut.

Tujuan utama latihan ini adalah untuk memeriksa tindakan otoritas militer angkatan laut di semua tingkatan, serta kesiapan awak kapal, unit penerbangan angkatan laut, dan pasukan pesisir angkatan laut Rusia untuk melaksanakan tugas.

Sekitar 300 kapal permukaan dan perahu, kapal selam dan kapal pendukung, sekitar 50 pesawat terbang dan lebih dari 200 unit peralatan militer dan khusus akan dilibatkan dalam pelatihan tempur tersebut.

Seperti diketahui, Rusia dianggap oleh sebagian besar analis militer memiliki angkatan laut terkuat ketiga di dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, dan Rusia memiliki armada kapal selam nuklir dengan rudal balistik yang signifikan.