INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tandatangani MoU, Baznas dan AIU Malaysia Perkuat Kerja Sama Program Beasiswa untuk Mustahik

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:13 WIB
Tandatangani MoU, Baznas dan AIU Malaysia Perkuat Kerja Sama Program Beasiswa untuk Mustahik
Baznas dan Albukhary International University menandatangani MoU dalam rangka melanjutkan kerja sama program beasiswa pendidikan tinggi sarjana bagi mustahik. (Foto; Dok Baznas)
A
A
A

Jakarta-Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dan Albukhary International University menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka melanjutkan kerja sama program beasiswa pendidikan tinggi sarjana bagi mustahik.

Kesepakatan kerja sama beasiswa ini ditandai dengan komitmen penandatanganan MoU Baznas dan AIU di Chancellery Building AIU, Kedah-Malaysia, Senin, (29/07/2024). Turut hadir Pimpinan Baznas RI Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat, Pimpinan Baznas  RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan,  Kepala Divisi Pendidikan dan Dakwah Farid Septian, serta Kepala Bagian TUP Deddy Sushanto.

Pimpinan Baznas  RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat MA menjelaskan  Baznas  dan AIU sebelumnya telah bekerjasama selama 3 tahun yaitu periode 2019 - 2021 dan memiliki awardee sebanyak 134 mahasiswa mulai angkatan 1-3 yang berasal dari 21 Provinsi di Indonesia. 

      
