INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 31 Juli : Gunung Fuji Meletus, JK Rowling Penulis Harry Potter Lahir

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |05:03 WIB
Peristiwa 31 Juli : Gunung Fuji Meletus, JK Rowling Penulis Harry Potter Lahir
Gunung Fuji di Jepang (Unsplash)
A
A
A

BERBAGAI peristiwa menarik terjadi di berbagai belahan dunia 31 Juli, di antaranya meletusnya Gunung Fuji untuk pertama kali, digelarnya jambore dunia Pramuka, hingga lahirnya JK Rowling. 

Untuk mengingatnya, Okezone mengulas beberapa peristiwa menarik yang terjadi pada 31 Juli, berdasarkan Wikipedia:

781 SM- Letusan Gunung Fuji

Gunung Fuji tercatat meletus pertama kali pada 31 Juli 781 Sebelum Masehi.

Gunung Fuji sendiri adalah simbol Jepang yang terkenal dan sering digambarkan dalam karya seni dan foto-foto, serta dikunjungi pendaki gunung maupun wisatawan.

Gunung Fuji diperkirakan terbentuk sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sebuah gunung berapi yang kini masih aktif walaupun memiliki kemungkinan letusan yang rendah. Gunung Fuji terakhir kali meletus pada 1707–1708.Terdapat lima danau di sekeliling Fuji, yaitu Danau Kawaguchi, Danau Yamanaka, Danau Sai, Danau Motosu, dan Danau Shoji.

Sekitar 200.000 orang mendaki Gunung Fuji setiap tahunnya, 30 persen di antaranya orang asing. Tenggat waktu yang paling populer bagi para pendaki adalah dari 1 Juli hingga 27 Agustus. Pendakian bisa memakan waktu dari 3 hingga 7 jam sementara penurunan gunung mencapai sekitar 2 hingga 5 jam.

1937 - Jambore Dunia Pramuka V

Jambore ini diadakan di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda pada 31 Juli 1937. Jambore dibuka oleh Ratu Belanda, Wilhelmina, dan diikuti oleh kurang lebih 28.750 pandu mewakili 54 negara. Dengan adanya fasilitas 650 kran air dan 120 shower, Jambore ini menjadi jambore terbersih dari yang sebelum-sebelumnya. Area perkemahan dibagi ke dalam 12 sub-camps yang masing-masing ditandai warna tertentu.

Pada jambore kali ini Kepanduan Putri ikut serta dalam perkemahan namun hanya sebatas untuk memberikan penghormatan kepada Olave Baden-Powell (Lady Baden-Powell). Secara resmi Kepanduan Putri baru bisa berpartisipasi penuh pada Jambore Dunia Pramuka ke-16 di Australia.

1963 - Persetujuan Manila

Persetujuan Manila atau juga disebut Matela Accord adalah sebuah persetujuan berasal dari inisiatif Diosdado Macapagal yang ditandatangani pada 31 Juli 1963 oleh Federasi Malaysia Republik Indonesia, dan Republik Filipina.

 

1 2
      
