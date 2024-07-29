Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 29 Juli : Kelahiran Mussolini hingga TNI AU Serang Markas Belanda

Awaludin - Tri Kurniawan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |05:15 WIB
Peristiwa 29 Juli : Kelahiran Mussolini hingga TNI AU Serang Markas Belanda
Pemimpin Italia Benito Amilcare Andrea Mussolini (foto: wikipedia)
BERAGAM peristiwa menarik terjadi pada hari ini 29 Juli di masa lalu. Kejadian-kejadian tersebut tersimpan dalam sejarah dan akan selalu dikenang sebagai peristiwa penting.

Berikut Okezone merangkum sejumlah peristiwa besar dan bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun pada 29 Juli, sebagaimana dihimpun dari situs Wikipedia:

1. Kelahiran Mussolini

Benito Amilcare Andrea Mussolini lahir Predappio, Forli, Italia. Namanya tenar sebagai pemimpin Italia pada 1922-1943. Ia dikenal sebagai Il Duce dan merupakan penggagas fasisme. Pada akhir Perang Dunia II, Mussolini ditangkap tentara Sekutu dan dieksekusi mati bersama keluarganya.

2. Gunawan Mohamad Lahir

Sastrawan Indonesia, Gunawan Mohamad lahir di Batang, Jawa Tengah pada 29 Juli 1941. Selain seorang sastrawan Ia juga salah seorang pendiri Majalah Tempo.

Selama kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Goenawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan, di antaranya kumpulan puisi dalam Parikesit (1969) dan Interlude (1971).

 

