Peristiwa 28 Juli : Perang Dunia I Dimulai, Abdulrahman Saleh Wafat

BERBAGAI peristiwa penting terjadi di dalam dan di luar negeri pada 28 Juli. Di antaranya meninggalnya Pahlawan Nasional Abdulrahman Saleh dan bergabungnya Vietnam dengan ASEAN.

Berikut beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada 28 Juli sebagaimana dirangkum Okezone:

1. Penggantian Residen Yogyakarta

Pada 28 Juli 1808 ,Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan baru, mengganti Residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan.

2. Perang Dunia I dimulai

Perang Dunia pertama dimulai 28 Juli 1914. Perang besar yang menelan banyak sekali korban jiwa itu terpusat di Eropa dan berlangsung sampai 11 November 1918.

Perang global ini melibatkan kekuatan besar dunia antara Blok Sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis dan Rusia. Belakangan Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat bergabung dalam Sekutu.

Lawannya adalah Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, kemudian bergabung juga Turki Ottoman dan Bulgaria.

Ini termasuk perang terbesar dalam sejarah, melibatkan puluhan juta tentara di seluruh dunia.

3. Wafat Abdulrahman Saleh

Marsekal Muda TNI (Anumerta) Prof. dr.Abdulrahman Saleh, Sp.F lahir di Jakarta, 1 Juli 1909 dan meninggal di Maguwoharjo, Sleman, 29 Juli 1947 pada umur 38 tahun.