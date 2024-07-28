Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 28 Juli : Perang Dunia I Dimulai, Abdulrahman Saleh Wafat

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |05:03 WIB
Peristiwa 28 Juli : Perang Dunia I Dimulai, Abdulrahman Saleh Wafat
Abdulrahman Saleh
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting terjadi di dalam dan di luar negeri pada 28 Juli. Di antaranya meninggalnya Pahlawan Nasional Abdulrahman Saleh dan bergabungnya Vietnam dengan ASEAN.

Berikut beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada 28 Juli sebagaimana dirangkum Okezone:

1. Penggantian Residen Yogyakarta

Pada 28 Juli 1808 ,Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan baru, mengganti Residen Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan minister dan perubahan kedudukannya yang sejajar dengan Sultan dan Sunan.

2. Perang Dunia I dimulai

Perang Dunia pertama dimulai 28 Juli 1914. Perang besar yang menelan banyak sekali korban jiwa itu terpusat di Eropa dan berlangsung sampai 11 November 1918.

Perang global ini melibatkan kekuatan besar dunia antara Blok Sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis dan Rusia. Belakangan Italia, Yunani, Portugal, Rumania, dan Amerika Serikat bergabung dalam Sekutu.

Lawannya adalah Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, kemudian bergabung juga Turki Ottoman dan Bulgaria.

Ini termasuk perang terbesar dalam sejarah, melibatkan puluhan juta tentara di seluruh dunia.

3. Wafat Abdulrahman Saleh

Marsekal Muda TNI (Anumerta) Prof. dr.Abdulrahman Saleh, Sp.F lahir di Jakarta, 1 Juli 1909 dan meninggal di Maguwoharjo, Sleman, 29 Juli 1947 pada umur 38 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180410//viral-id94_large.jpg
Peristiwa 31 Oktober: Kakbah Terbakar Akibat Perang Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179271//gunung_merapi-Pe6J_large.jpg
Peristiwa 26 Oktober: Gunung Merapi Meletus Tewaskan Mbah Maridjan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177712//viral-8RPp_large.jpg
Peristiwa 19 Oktober: Tragedi Bintaro hingga Timor Leste Pisah dari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175984//sejarah-OZrN_large.jpg
Peristiwa 11 Oktober: Pangeran Antasari Meninggal hingga Boeing 727 Congo Airlines Ditembak Pemberontak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175504//viral-geBd_large.jpeg
Peristiwa 9 Oktober: Che Guevara Dieksekusi Mati hingga Penembakan Malala Yousafzai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173879//viral-bOrz_large.jpg
Peristiwa 2 Oktober: Salahuddin Ayyubi Rebut Yerusalem hingga Hari Batik Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement