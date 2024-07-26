Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 26 Juli: Hari Lahir Chairil Anwar

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |06:04 WIB
Peristiwa 26 Juli: Hari Lahir Chairil Anwar
Chairil Anwar. (Foto: Ist/Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 26 Juli. Di antaranya Liberia merdeka dan hari lahirnya Chairil Anwar.

Agar mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber:

1139 - Afonso menjadi raja pertama Portugal

Afonso merupakan Raja pertama Portugal. Ia meraih kemerdekaan di wilayah bagian selatan Kerajaan Galisia, Provinsi Portugal, dari maharaja Galisia, Raja León, pada tanggal 25 Juli tahun 1139, mendirikan sebuah kerajaan baru dan menggandakan wilayahnya dengan Reconquista, suatu tujuan yang dikejarnya sampai akhir hayatnya pada tahun 1185

1847 - Liberia menyatakan kemerdekaannya

Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Pada tanggal 26 Juli 1847 Liberia menyatakan kemerdekannya dari American Colonization Society.

1914 - Hari kelahiran Pak Kasur

Soerjono atau biasa dipanggil Pak Kasur lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 26 Juli 1912. Ia adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
