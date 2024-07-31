Tega! Bayi Perempuan Masih Hidup Dibuang di Bawah Pohon Asam

SELONG - Warga Dusun Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara digemparkan dengan penemuan bayi perempuan yang dibuang di kebun belakang rumah warga, Rabu (31/7/2024) sekira pukul 11.30 WITA.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nicolas Oesman mengungkapkan, salah seorang saksi bernama Nanda Yunita saat itu sedang mencari buah asam di kebun dan mendengar suara tangisan bayi. Ia segera mendekati dan menemukan bayi yang terbungkus kain putih dan memberitahu salah seorang warga lainnya.

"Bayi itu ditemukan di bawah pohon asam," kata Nicolas.

Penemuan bayi ini pun langsung diberitahukan ke pihak pemerintah desa setempat, setelah itu dilaporkan ke polisi. Dan menggelar oleh TKP termasuk meminta keterangan para saksi.