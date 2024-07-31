Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tega! Bayi Perempuan Masih Hidup Dibuang di Bawah Pohon Asam

Ramli Nurawang , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |21:34 WIB
Tega! Bayi Perempuan Masih Hidup Dibuang di Bawah Pohon Asam
Lokasi penemuan bayi (foto: dok ist)
A
A
A

SELONG - Warga Dusun Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara digemparkan dengan penemuan bayi perempuan yang dibuang di kebun belakang rumah warga, Rabu (31/7/2024) sekira pukul 11.30 WITA.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nicolas Oesman mengungkapkan, salah seorang saksi bernama Nanda Yunita  saat itu sedang mencari buah asam di kebun dan mendengar suara tangisan bayi. Ia segera mendekati dan menemukan bayi yang terbungkus kain putih dan memberitahu salah seorang warga lainnya.

"Bayi itu ditemukan di bawah pohon asam," kata Nicolas.

Penemuan bayi ini pun langsung diberitahukan ke pihak pemerintah desa setempat, setelah itu dilaporkan ke polisi. Dan menggelar oleh TKP termasuk meminta keterangan para saksi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178780//bayi-DuLC_large.jpg
Mengapa Bayi Suka Memasukkan Kakinya ke Mulut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/629/3178711//viral-xf0N_large.jpg
Viral, Momen Menegangkan Bayi Tersedak Hingga Tak Bisa Napas di KA Bengawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/629/3178515//viral-VUjg_large.jpg
Viral Bayi Lahir Sambil Pegang Alat Kontrasepsi KB IUD yang Dipakai Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/629/3177741//anak-XM7h_large.jpg
Bedak Bayi Berbahaya dan Picu Kanker! Perusahaan Ini Digugat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556//penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/340/3170243//bayi-laFR_large.jpg
Balita 18 Bulan di Bengkulu Alami Cacingan Akut, Muntahkan Cacing dari Mulut dan Hidung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement