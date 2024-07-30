Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mayat Bayi Dibungkus Karton Ditemukan di Tempat Pembuangan Sampah

Budi Utomo , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |05:35 WIB
JAMBI - Petugas kebersihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dikejutkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di dalam tas di tempat pembuangan sampah, Senin (29/7/2024).

Petugas kebersihan langsung memanggil warga sekitar Jalan Kapten Piere Tendean, RT 05, Kelurahan Tungkal III/ Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Saat ditemukan, jasad dibuang pelaku di tempat sampah dengan dibungkus tas berbahan karton bewarna coklat. Diduga jasad bayi tersebut sudah dua hari meninggal.

Atas temuan tersebut, warga langsung melaporkan kepada polisi. Kemudian, polisi dari Polres Tanjung Jabung Barat langsung turun ke tempat lokasi kejadian dan melakukan identifikasi jasad bayi dan meminta keterangan-keterangan saksi di lokasi.

Terkait penemuan jasad tersebut, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, saat ini diduga jasad tersebut sudah dua hari dibuang oleh pelaku atau orangtuanya. Saat ini, pihaknya telah berkordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan informasi terkait hal tersebut.

Polres Tanjab Barat langsung mendalami kasus tersebut dan akan menyelidiki orangtua dari jasad bayi yang berjenis kelamin perempuan itu yang telah tega membuang bayinya sendiri.
 

(Arief Setyadi )

      
