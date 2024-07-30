Advertisement
HOME NEWS JABAR

Penemuan Kerangka Mayat Ibu dan Anak Gegerkan Warga Bandung Barat

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |01:31 WIB
Penemuan Kerangka Mayat Ibu dan Anak Gegerkan Warga Bandung Barat
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezon)
BANDUNG BARAT - Penemuan mayat gegerkan warga Perumahan Tanimuya Indah, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin  (29/7/2024). Kondisi dua mayat sudah menjadi kerangka.

Kedua kerangka mayat itu diketahui bernama Indah Hayati dan Ela Imanuel Putra yang merupakan ibu dan anak. Mayat ditemukan terbaring di dua kasur berbeda di dalam satu ruangan kamar tidur.

Penemuan dua kerangka mayat tersebut berawal saat Mudjoyo Djandra, suami dari Indah hendak mengunjungi keduanya yang selama ini sudah berpisah dan lama tidak bertemu. Mereka tinggal di rumah yang sudah lama tidak terawat.

Mudjoyo Djandra datang ke rumahnya untuk mengambil sesuatu. Namun, melihat kondisi rumah digembok dan terkunci dari dalam.

Mudjoyo akhirnya mengajak tetangganya untuk membuka paksa pintu rumah. Hingga akhirnya didapati istri dan anaknya sudah menjadi kerangka di kamar.

Menurut Pj Kepala Desa Tani Mulya dan pihak kepolisian, antara suami- istrinya sudah pisah dan tidak berkomunikasi sejak 2018 lalu.

Sementara Kapolsek Padalarang, AKP Kusmawan mengatakan, berdasarkan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan Tim Inafis Satreskrim Polres Cimahi, dugaan awal keduanya meninggal itu karena mengunci diri. Keduanya sudah lama tidak komunikasi dengan warga termasuk dengan suaminya yang tinggal di Cirebon.
 
Untuk sementara kedua kerangka mayat tersebut menurut dikembalikan terlebih dahulu kepada keluarga apa akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak.
 

(Arief Setyadi )

      
