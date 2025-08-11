Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Mayat Bayi Ditemukan di Selokan Kolam Renang Kompleks Perumahan Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |04:00 WIB
Heboh! Mayat Bayi Ditemukan di Selokan Kolam Renang Kompleks Perumahan Bekasi
Mayat Bayi Ditemukan di Selokan Kolam Renang Kompleks Perumahan Bekasi/ilustrasi
A
A
A

JAKARTA – Sesosok mayat bayi ditemukan warga di Jalan Taman Harapan Baru, Medan Satria, Kota Bekasi tepatnya di selokan samping kolam renang Harapan Baru Regency. Polisi masih memburu pelaku pembuangan bayi tersebut.

Kasubbid Pennas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak menjelaskan bahwa penemuan mayat bayi tak berdosa itu awalnya dilihat oleh seorang satpam berinisial U.

"Ada bayi di kali got samping kolam renang regency," ujar Reonald dalam keteranganya, Minggu (10/8/2025).

Penemuan mayat tersebut pun mengegerkan warga sekitar dan masyarakat yang tengah melintasi jalan tersebut. "Diangkat oleh para warga yang melintas di lokasi kejadian," ujarnya.

Reonal menambahkan, bahwa korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi untuk kepentingan visum.

"Lanjut korban di bawa oleh Piket Polsek menuju RSUD untuk dilakukan visum," tutup Reonald Simanjuntak.

(Fahmi Firdaus )

      
Topik Artikel :
Bayi dibuang mayat mayat bayi
