Delegasi Fatah Akan Hadiri Pemakaman Ismail Haniyeh di Qatar

Fatah telah mengecam pembunuhan Haniyeh, dan menyebutnya sebagai tindakan pengecut (Foto: AP)

QATAR - Delegasi dari faksi Palestina Fatah akan mengambil bagian dalam pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Jumat (2/8/2024).

Wakil Ketua Fatah Mahmoud Al-Aloul, dan Sekretaris komite pusatnya, Jibril Rajoub, akan menghadiri upacara pemakaman tersebut.

Fatah telah mengecam pembunuhan Haniyeh, dan menyebutnya sebagai tindakan pengecut.

Pimpinan gerakan tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menggambarkan Haniyeh sebagai pemimpin besar.

Dia mengecam pembunuhan Haniyeh sebagai tindakan pengecut dan berbahaya.

Hamas hari ini mengumumkan bahwa upacara pemakaman Haniyeh akan diadakan di ibu kota Iran, Teheran, besok, sebelum jenazahnya dipindahkan ke ibu kota Qatar, Doha, untuk disalatkan dan dimakamkan pada Jumat (12/8/2024).