HOME NEWS INTERNATIONAL

Sebelum Dimakamkan, Jenazah Ismail Haniyeh Akan Disholatkan Usai Sholat Jumat

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |08:04 WIB
Sebelum Dimakamkan, Jenazah Ismail Haniyeh Akan Disholatkan Usai Sholat Jumat
Ismail Haniyeh (Foto: samaa.tv)
A
A
A

JAKARTA - Doa pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan diadakan di Teheran pada Kamis 1 Agustus 2024 pukul 8 pagi waktu setempat di Iran. Kemudian, akan dibawa ibu kota Qatar, Doha.

Jenazah Ismail Haniyeh akan dipindahkan ke ibu kota Qatar, Doha, usai disholatkan, pada Kamis, sebagaimana dilansir samaa.tv.

Sholat jenazah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan diadakan di Masjid Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab di Doha setelah Sholat Jumat. Haniyeh kemudian akan dimakamkan di Lusail. 

Hamas mencatat, pemakaman di Doha akan dihadiri masyarakat, berbagai faksi, serta para pemimpin Arab dan Islam.

Haniyeh diketahui dibunuh dalam serangan udara yang menargetkan kediamannya di Teheran utara sekitar pukul 02.00 waktu setempat (1030GMT). Peristiwa itu terjadi, di wisma veteran perang yang dikelola oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Sementara Hamas bersumpah akan membalas dendam atas pembunuhan pemimpinnya di Teheran. Mereka menuding zionis berada di balik serangan mematikan itu.
 

(Arief Setyadi )

      
