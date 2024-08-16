Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Cerita JK saat Hadir di Pemakaman Pemimpin Hamas: Banyak Pimpinan Negara Sampaikan Duka Cita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |16:42 WIB
Cerita JK saat Hadir di Pemakaman Pemimpin Hamas: Banyak Pimpinan Negara Sampaikan Duka Cita
Jusuf Kalla saat menghadiri pemakaman Ismail Haniyeh di Qatar.
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menceritakan saat menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di kawasan Jelailah Street, Duhail Doha, Qatar. Pria yang kerap disapa JK itu mengungkapkan bahwa pemakaman Ismail Haniyeh dilakukan di padang pasir yang sangat panas.

“Ya pemakaman seperti biasa, pemakaman untuk Islam itu kan sederhana, tidak banyak upacaranya, memang dilaksanakan di padang pasir yang sangat panas,” kata JK saat wawancara eksklusif bersama Okezone, Jumat (16/8/2024).

JK berkata, pada saat itu banyak pimpinan-pimpinan negara menyampaikan rasa duka cita dan simpati atas meninggalnya Ismail Haniyeh. Simpati para pemimpin dunia tersebut tidak lepas dari sosol Ismail Haniyeh yang merupakan seorang penjuang kemerdekaan bagi negaranya. 

Secara khusus dia mendoakan agar jasad Ismail dapat diterima di sisi Allah dan meninggal dalam keadaan syahid. “Ya perasaan ya tentu sedih dan melihat seorang pejuang untuk kemerdekaan bangsanya yang meninggal dalam kondisi pembunuhan seperti itu, tentu kita semua mendoakan agar dia mendapat tempat yang setimpal di sisi Allah dan juga syahid tentunya,” jelasnya.

JIK pun mendorong negara-negara besar bergerak demi terwujudkan perdamaian agar tidak ada lagi korban berjatuhan. Mendorong agar perang segera dihentikan  gencatan senjata. Secara khusus dia juga berharap Israel, Amerika itu tersentak mendengarkan harapan-harapan itu.

“Dan tentu kita sudah mendengarkan Amerika juga sudah mendesak untuk menghentikan, dua calon Presiden Amerika Donald Trum dan Kamala Harris juga berjanji untuk menghentikan apabila terpilih yaitu, tapi itu 6 bulan lagi tapi dalam keadaan sekarang perlu semuanya kita berusaha menuju ke situ,” jelasnya.

(Maruf El Rumi)

      
