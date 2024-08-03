Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Begini Kondisi Rumah Tempat Ismail Haniyeh Terbunuh, Puing Puing Berserakan

Maruf El Rumi , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |22:39 WIB
Begini Kondisi Rumah Tempat Ismail Haniyeh Terbunuh, Puing Puing Berserakan
Citra satelit memperlihatkan kondisi rumah Ismail Haniyeh. (Foto: Iranintl)
TEHERAN - Citra satelit yang diterbitkan oleh "Maxar Technologies" menunjukkan puing-puing yang tersisa dari wisma atau rumah tempat tinggal Ismail Haniyeh, yang terbunuh di Teheran, Iran. Dalam gambar tersebut terlihat bagaimana letak dan kondisi bangunan tempat Haniyeh terbunuh. 

Sebelumnya sudah beredar gambaran rumah atau wisma yang ditempati Haniyeh dalam kunjungannya ke Iran untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Dalam gambar awal yang diambil dari sisi samping gedung, terlihat bagaimana bangunan itu tampak menghitam. 

Nah, Jurnalis Sky News Adam Parker yang menerbitkan gambar citra satelit kediaman Ismael Haniyeh menulis: "Reruntuhan wisma yang terletak di lingkungan Tajrish di utara Teheran ini dapat terlihat dengan jelas."

Ismael Haniyeh Dibunuh dengan Proyektil Jarak Pendek

Sebelumnya, Garda Revolusi Iran (IRGC) telah mengeluarkan pernyataan bahwa Haniyeh terbunuh oleh "proyektil jarak pendek dengan hulu ledak sekitar tujuh kilogram" yang diluncurkan Israel. Versi ini gagak berbeda dengan media Barat yang menulis bahwa dia tewas dalam pemboman.

 

Halaman:
1 2
      
