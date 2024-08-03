Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terungkap Kata-Kata Terakhir Ismail Haniyeh Sebelum Dibunuh, Kutip Ayat Alquran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |10:57 WIB
Terungkap Kata-Kata Terakhir Ismail Haniyeh Sebelum Dibunuh, Kutip Ayat Alquran
Terungkap kata-kata terakhir Ismail Haniyeh sebelum dibunuh, kutip ayat Alquran. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tewas terbunuh di Teheran, Iran, pada 31 Juli 2024. Belakangan terungkap kata-kata terakhir Ismail Haniyeh sebelum tewas diserang. 

Melansir Reuters, Sabtu (3/8/2024), seolah-olah tahu "waktunya" telah tiba, Ismail Haniyeh berbicara kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ruhollah Ali Khamenei sebelum dia dibunuh di Teheran. Ia membicarakan ayat Al-Quran mengenai kehidupan, kematian, keabadian, dan ketahanan.

"Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Maha Mengetahui semua tindakan. 'Jika seorang pemimpin pergi, yang lain akan muncul'," kata Haniyeh dalam bahasa Arab. 

Beberapa jam kemudian, dia terbunuh dalam dugaan serangan Israel di wisma tamunya.

Komentar tersebut, yang disiarkan di televisi saat Haniyeh berbicara kepada Khamenei, mencerminkan keyakinan Islamis yang dianut kuat yang membentuk kehidupan dan pendekatannya terhadap konflik Palestina dengan Israel, yang diilhami mendiang pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin, yang mengkhotbahkan Jihad melawan Israel pada 1980-an. 

Israel memenjarakan dan membunuh Yassin pada tahun 2004. Namun, Hamas tumbuh menjadi kekuatan militer yang kuat.

Dalam wawancara Reuters di Gaza pada 1994, Haniyeh, yang dimakamkan di Qatar pada Jumat, mengatakan Yassin telah mengajarkan mereka bahwa orang Palestina hanya dapat merebut kembali Tanah Air mereka yang diduduki melalui "senjata yang dimurnikan dari orang-orangnya dan perjuangan mereka.

"Tidak seorang pun Muslim seharusnya meninggal di tempat tidurnya sementara Palestina tetap diduduki," ia mengutip perkataan Yassin.

Bagi para pendukung Palestina, Haniyeh dan seluruh pimpinan Hamas adalah pejuang pembebasan dari pendudukan Israel, yang menjaga perjuangan mereka tetap hidup ketika diplomasi internasional telah gagal.

Ia mengatakan bahwa ia belajar dari Sheikh Yassin. "Cinta Islam dan pengorbanan untuk Islam ini dan tidak berlutut kepada para tiran dan lalim."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/1/3068269/menlu_retno_marsudi-TKwi_large.jpg
Di Markas PBB, Menlu Retno: Sekarang Waktunya Negara Palestina Diakui!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067849/menlu_retno_marsudi-4f3E_large.jpg
Di Depan Menlu G20, Retno Soroti Genosida di Gaza hingga Meningkatnya Ketegangan di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/18/3065222/palestina-HiDC_large.jpg
Temui PM Sanchez, Mahmoud Abbas Perdana Kunjungi Spanyol Usai Palestina Diakui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/18/3063009/sejumlah_negara_eropa_bertemu_negara_muslim_di_spanyol_bahas_pembentukan_negara_palestina-mn4c_large.jpg
Negara-Negara Eropa dan Muslim Gelar Pertemuan di Spanyol, Bahas Pembentukan Negara Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/18/3063001/pemimpin_hamas_yahya_sinwar-Fn83_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Kirim Surat Pertamanya ke Hizbullah, Apa Isinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059878/tank_israel_di_gaza-X0ye_large.jpg
27 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Militer Israel saat Vaksinasi Polio
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement