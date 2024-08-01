Densus 88 Olah TKP dan Geledah Rumah Terduga Teroris di Kota Batu

KOTA BATU - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap terduga teroris di sebuah rumah yang ada di perumahan kluster, Kota Batu, Jawa Timur. Saat ini, petugas melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Pantauan di lokasi perumahan di Jalan Hasanuddin Gang 26 Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, petugas kepolisian masih melakukan olah TKP. Terlihat petugas Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur tiba di lokasi untuk melakukan identifikasi bersama tim dari Densus 88 Mabes Polri.

Garis polisi juga terpasang di sekitar rumah dari rumah yang diduga dihuni terduga teroris. Jarak antara garis polisi yang terpasang dengan rumah sekitar 20 meter, dengan penjagaan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Hingga pukul 09.22 WIB, Kamis pagi (1/8/2024) proses olah TKP dan penggeledahan dari tim gabungan kepolisian masih dilakukan. Petugas masih mencari beberapa barang bukti pasca mengamankan seorang terduga teroris, pada Rabu malam 31 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB.

Sementara, aktivitas warga di sekitar jalan lokasi rumah terduga teroris diamankan juga terlihat lengang dan disterilkan. Warga diminta untuk bertahan di rumah, hingga tidak diperkenankan masuk ke area perumahan selama proses penggeledahan dan identifikasi pencarian barang bukti.



(Arief Setyadi )