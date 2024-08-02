Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,4 Guncang Keerom Papua, Pusatnya di Darat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |11:01 WIB
Gempa M4,4 Guncang Keerom Papua, Pusatnya di Darat
Gempa di Keerom (Foto: BMKG)
JAKARTA - Gempa dengan bermagnitudo (M) 4,4 mengguncang Keerom, Papua, Jumat (2/8/2024), pukul 10.31 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berpusat di darat. 

Sementara itu, pusat gempa berada di kedalaman 31 km. Titik gempa di 40 km Barat Daya Keerom Papua, pada koordinat 3.41 Lintang Selatan – 140.40 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.4, 02-Aug-2024 10:31:28 WIB, Lok:3.41LS, 140.40BT (40 km BaratDaya KEEROM-PAPUA), Kedlmn:31 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
