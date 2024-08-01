Gempa Dangkal Guncang Larantuka NTT

FLORES TIMUR - Gempa bumi dangkal berkekuatan Magnitudo (M) 2,6 mengguncang Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (1/8/2024) pukul 18:22 WIB (19:22 WITA).

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan, pusat gempa terpantau di 32 kilometer Barat Daya Larantuka, pada kedalaman 5 kilometer.

Koordinat gempa ini berada pada 8,49 derajat Lintang Selatan (LS) dan 122,73 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Twitter) resmi BMKG, Kamis (1/8/2024).

"#Gempa Mag:2.6, 01-Aug-2024 18:22:06WIB, Lok:8.49LS, 122.73BT (32 km BaratDaya LARANTUKA-NTT), Kedlmn:5 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X @infoBMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.*

(Khafid Mardiyansyah)